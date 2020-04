La història de dues dones a l'illa coreana de Jeju

Des del 16 de març, que va començar el confinament, Dolors Pardo ha recomanat cada dia llibres per l'Instagram de la llibreria #LlibresParcir, una experiència «totalment nova» que ha resultat «molt satisfactòria» tant per a la llibretera com per als clients, explica. El cert és que aquesta última setmana l'establiment ha treballat de valent a porta tancada preparant les comandes rebudes per les xarxes, per la web o per correu electrònic per enviar als clients de Manresa i comarca. A part dels encàrrecs que es recolliran quan obri la llibreria a través de la iniciativa #LlibreriesObertes, «la sensació que tenim és que la gent ha volgut donar suport al petit comerç».

Entre els llibres més demanats a la Parcir hi ha, diu Pardo, Ca la Wenling, de Gemma Ruiz Palà (Proa); el premi Ramon Llull, Tota una vida per recordar, de la veïna de Sant Esteve Sesrovires Núria Pradas (Columna), El destí dels herois, de Chufo Lloréns (Rosa dels Vents), i Boulder, d'Eva Baltasar (Club Editor).

La recomanació de Pardo per a aquest Sant Jordi és L'illa de les dones del mar, de Lisa See (Univers), una història «d'amistat i traïció a través de la vida de dues dones mariscadores a l'illa coreana de Jeju, que ens trasllada a una societat molt diferent de la nostra»