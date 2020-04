Els menors de 14 anys podran sortir una hora a partir de diumenge , entre les 9 i les 21 h

El govern espanyol permetrà que a partir de diumenge els menors de fins a 14 anys surtin a donar passeigs de no més d'una hora al dia prop del seu domicili. No es podran allunyar més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Cada adult podrà acompanyar fins a tres nens en un mateix passeig i els menors podran córrer, saltar i fer exercici mantenint el distanciament social. No podran accedir a parcs o zones infantils. La sortida diària s'haurà de fer entre les 9 i les 21 hores. Ho han anunciat el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dijous en la que han recomanat evitar les "hores punta".

L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat que es respectin les normes bàsiques d'higiene, com rentar-se les mans abans i després de la sortida així com la distància d'almenys un metre amb la resta de persones. També han recordat que quan no es pugui garantir aquesta distància cal que els nens també facin servir mascaretes. "És recomanable si van a un lloc amb molta gent", ha dit Iglesias.

Es podrà fer servir el cotxet



Podran sortir nens amb cotxet i l'adult "responsable" que els acompanyi no té perquè ser un progenitor -pot ser un germà gran- però sí ha de conviure amb ells i s'haurà de mantenir a una distància en què els pugui "controlar".

Illa ha estimat que aquesta norma beneficiarà 6 milions de nens i ha explicat que publicaran dissabte una ordre ministerial amb aquestes mesures i que entrarà en vigor diumenge 26 d'abril. L'ordre es publicarà després que l'executiu aprovi la tercera pròrroga de l'estat d'alarma a una reunió extraordinària del Consell de Ministres aquest divendres.

Iglesias s'ha dirigit als nens a qui ha demanat disculpes per no haver estat prou clars en les últimes hores donant les instruccions i ha assegurat que entén que aquest confinament "no està sent gens fàcil" per als menors. El vicepresident segon ha dit que el govern espanyol està prenent decisions "molt difícils".

Una mesura rectificada per la seva controvèrsia



El detall de la norma arriba després de la rectificació del govern espanyol que dimarts després del Consell de Ministres va anunciar que els nens només podrien sortir per acompanyar un adult al supermercat o la farmàcia. El ministre de Sanitat ha argumentat que han consultat pediatres, psicòlegs així com epidemiòlegs i a les Comunitats Autònomes per decidir aquesta manera de sortir.

Iglesias ha admès que no van comunicar bé i que la intenció inicial ja era desenvolupar aquesta ordre ministerial. El vicepresident ha assegurat que l'ordre pretén coordinar les recomanacions de tots els agents consultats. Iglesias ha dit que el que serà "determinant" a l'hora de complir la norma serà el "sentit comú" i "responsabilitat" de la gent i no la precisió de l'ordre o la vigilància de les forces de seguretat.