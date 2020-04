Els menors de 14 anys podran sortir una hora a partir de diumenge , entre les 9 i les 21 h

Un nen mira per la finestra de casa, durant el confinament

El govern espanyol permetrà que a partir de diumenge els menors de fins a 14 anys surtin a donar passeigs de no més d'una hora al dia prop del seu domicili. No es podran allunyar més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Cada adult podrà acompanyar fins a tres nens en un mateix passeig i els menors podran córrer, saltar i fer exercici mantenint el distanciament social. No podran accedir a parcs o zones infantils. La sortida diària s'haurà de fer entre les 9 i les 21 hores. Ho han anunciat el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dijous en la que han recomanat evitar les "hores punta".