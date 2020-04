Quines són?

? Les mascaretes defectuoses són les N95 Garry Galaxy i van ser retirades després que un informe del ministeri de Treball i Economia Social avisés que no complien la normativa europea. Havien estat repartides per Aragó, Madrid, La Rioja, Castella- la Manxa, Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia. Es tracta d'unes mascaretes autofiltrants, plegades, amb pinça nasal i un arnés consistent en cintes elàstiques que passen per darrere de les orelles. Van ser distribuïdes pel ministeri de Sanitat per ser utilitzades tant pel personal sanitari com per treballadors assistencials dels Serveis Socials i residències de gent gran. Estaven etiquetades com a mascaretes de protecció mitjana. Les N95 Garry Galaxy s'etiquetaven com a mascaretes de tipus FFP2, és a dir, de protecció mitjana. És un del tipus que pot fer servir el personal sanitari, amb les FFP3 (protecció alta).