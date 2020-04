Es reprèn la recerca d'una possible segona víctima al riu Gurri de Vic

L'operatiu de recerca al riu Gurri de Vic s'ha reprès aquest dijous a les 8 del matí. Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Policia Local continuen rastrejant el riu per mirar de localitzar el propietari d'una documentació que es va trobar ahir a la zona i que no corresponia a l'home mort. Es tem que també hauria pogut ser arrossegat pel riu. El jove mort aquest dimecres era un treballador de l'escorxador Le Porc Gourmet, que anava a treballar en bicicleta. La zona és molt freqüentada pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, i aquest dijous a la tarda, encara hi havia treballadors que caminaven per zones inundables malgrat l'accident. L'Ajuntament de Vic reforçarà la seguretat per evitar el pas de persones a l'entorn del riu.