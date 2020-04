El TSJC requereix a Salut que el personal d'ambulàncies no renti a casa la roba de treball i els EPIs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat les mesures cautelars demanades per CCOO i requereix al Departament de Salut que el personal d'ambulàncies no renti a casa seva la roba de treball i els equips de protecció individual (EPIs). Així, estableix que ha de ser l'empresa Transport Sanitari de Catalunya qui es responsabilitzi i assumeixi la rentada, desinfecció i, en cas necessari, la destrucció de la roba de treball. Segons CCOO, aquestes mesures cautelars afecten aproximadament 1.600 treballadors de transport sanitari urgent i no urgent d'aquesta empresa. La interlocutòria argumenta que no només estan exposats al coronavirus els treballadors que estan en contacte amb possibles casos.