Continuen buscant una segona víctima del temporal a Vic

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de fort onatge i també s'han estabilitzat els cabals de gairebé tot els rius de les comarques gironines i que havien crescut a causa de les pluges. Tot i això, el pla es manté en prealerta fins a la normalització total de la situació. Però els equips de rescat mantenien ahir, al tancament d'aquesta edició, obert el dispositiu per trobar una possible segona persona desapareguda al riu Gurri, a Osona, on ja es va trobar una persona morta dimecres.