«Fa molts dies que ens vam fer la idea que res no seria com sempre»

La cuinera del senyors, de la bagenca Imma Cortina (Manresa, 1959), editat per la berguedana L'Albí, es va colar ara fa un any entre els llibres més venuts a Manresa i a Berga. 365 dies després i enmig d'un confinament, l'escriptora reconeix que «fa molts dies que ja ens vam fer la idea que aquest Sant Jordi no tindria res a veure amb qualsevol altre». «Ara mateix», explicava ahir, «estic asseguda a l'ordinador, de cara a la finestra i veig un lilà florit però la gent no hi és. Ni aquella mica de pluja que de tant en tant fa que les parades de Sant Jordi hagin de cór-rer...». I sort «que ens podem comunicar tot el dia i que els mitjans ens porteu una mica de Sant Jordi a casa». El matí, Cortina el va començar fent un pastís de Sant Jordi i la tarda la va reservar per comprar a #LlibreriesObertes exemplars per regalar. Entre aquests, Gegants de gel, de Joan Benesiu (Edicions del Periscopi); La trena, de Laetitia Colombani (Salamadra), i Todos los cuentos, de Cristina Fernández Cubas (Tusquets).