«Els escriptors ens alimentem d'un contacte que ara hem perdut»

«La sensació és molt estra-nya, depriment. Trista, per a un mateix i per al sector. Els carrers estan buits i encara que tothom fa moviments per mantenir viu l'esperit de Sant Jordi la realitat és que tot està aturat. Estem tancats». Pep Molist (Manlleu, 1965), bibliotecari i escriptor de literatura infantil, havia de presentar a final de març el conte La llum i l'aigua (L'Albí), amb il·lustracions de Susanna Ayala, un encàrrec de la regidoria de Cultura i primer llibre de la col·lecció «Bet i Bru. Llegendes manresanes». El volum es va enviar a les escoles però va arribar el confinament. I a impremta s'hi han quedat dues de les novetats que també havia de presentar aquest Sant Jordi. Molist explica que «tot i que els escriptors fem una feina solitària ens alimentem d'un contacte que ara hem perdut. Ara tenim temps però no tenim el cap centrat per escriure». No ha comprat llibres aquesta diada però ho farà quan reobrin les llibreries: «Jo en compro tot l'any, soc un militant conscient».