Mitjà diu que la proposta de l'Estat per la sortida de nens «no és la més precisa» i alerta de situacions «perilloses»

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha considerat que la proposta de l'Estat per la sortida de nens "no és la més precisa" i ha alertat que l'àmplia franja horària pot generar situacions "perilloses". En una entrevista a Ràdio4, ha avalat que nens i adolescents surtin a estones però ha assegurat que li fa "por" que diumenge "a l'hora del vermut tothom surti a fer el passeig". Per això, ha defensat la seva proposta de franges horàries per edats i ha alertat que a Catalunya la situació és "una mica pitjor" que a la resta de l'Estat i s'haurà de ser "més previnguts".

D'altra banda, ha considerat que a l'estiu no es podran fer vacances com s'han entès fins ara i que hi ha un risc d'un rebrot si es relaxa massa ràpid el confinament.

Per a Mitjà, permetre la sortida dels nens i adolescents entre les 9 i les 21.00 hores implica una "franja massa àmplia de mobilitat" que, a més, també es barreja amb entrades i sortides de la feina. "Es podria haver acotat o fer d'una manera per restringir més, per exemple amb franges horàries per edats", ha declarat.

Sobre l'estiu, ha explicat que no es podran fer vacances tal i com s'entenien fins ara perquè "hi haurà restriccions", tot i que ha apuntat que a la platja sí que s'hi podrà anar però seguint mesures com podrien ser sectorització per franges horàries. Ha considerat que això caldrà valorar-ho en un mes però ha augurat que "no serà una situació totalment normalitzada".

De fet, ha assegurat que si es mantenen les dificultats per mantenir la transmissibilitat per sota d'1 "és possible un rebrot en ple estiu". Per això, ha fet una crida a la prudència per no perdre el control de l'epidèmia. Mitjà ha assegurat que aquests rebrots són molt típics en aquest tipus de pandèmies.

L'epidemiòleg ha explicat que la solució per tornar a la normalitat passa per trobar la vacuna contra la covid-19, però ha afirmat que això pot trigar "un any o més". Pel que fa a l'estudi sobre l'hidroxicloroquina que ha liderat, ha reconegut que estan trigant més del que esperaven i que encara poden trigar dues setmanes més en tenir resultats.

Mitjà ha defensat també el pla de desconfinament que ha presentat al Govern i ha assegurat que li agradaria molt que se'l poguessin fer seu altres comunitats o l'Estat perquè s'ha fet basant-se en l'evidència científica i l'experiència d'altres països. De fet, ha explicat que els han contactat des de les Illes Canàries i el País Basc per interessar-se per aquesta estratègia.

Falta de previsió



Mitjà ha assegurat que es va "menysprear" l'epidèmia, la possibilitat que arribés a l'Estat i que això va fer que no compressin les mascaretes, els respiradors i es tinguessin les UCI preparades amb antelació. Ha resumit que la intel·ligència epidemiològica de l'Estat es va demostrar "no suficientment solvent". Ha assegurat que això no es va fer "ni a Madrid ni a Barcelona ni a alguns països del voltant, però sí a d'altres".

Ha afegit però que ara no escriuria el mateix sobre el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries perquè s'estan fent "bé" les coses i tant el govern espanyol com el català està sent "molt previngut" en les mesures de desconfinament. "Avui la meva piulada no seria adient però penso que era adient el dia que la vaig piular", ha insistit.

Acreditació immunitària per reobrir les escoles



D'altra banda, s'ha mostrat convençut que "abans de l'estiu no es podran obrir els centres educatius" i ha afegit que després de l'estiu "s'haurà de valorar". En tot cas, ha apuntat que caldrà prendre mesures de protecció personal com el distanciament social, els tests massiu "i si cal inclús la temuda acreditació immunitària". L'epidemiòleg ha afirmat que caldrà prendre moltes mesures perquè les escoles no esdevinguin centres de contagi.

Sobre aquesta acreditació, ha defensat que el seu ús pot "accelerar" els processos de desconfinament i ha explicat que s'han assessorat per al seu bon ús. Ha afegit que aquest tipus d'eines s'ha fet servir a molts països i que si a nivell internacional es va acceptant en d'altres països, "serà més fàcil" la seva aplicació a Catalunya.