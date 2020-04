Les morts diàries per coronavirus a Espanya baixen a 367 i les altes superen els nous casos

Les morts per coronavirus a Espanya han baixat les últimes 24 hores amb 367 noves defuncions després de dies d'estancament (440 dijous, 435 dimecres i 430 dimarts). És la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest divendres, ja hi ha 22.524 morts.

El nombre d'altes diàries ha superat el de nous positius per primer cop des de l'inici de la crisi. S'han donat d'alta 3.105 persones mentre que hi ha 2.796 nous contagis confirmats amb prova PCR. El total de curats és de 92.355 i el nombre de positius confirmats per PCR és de 202.990. El total de positius confirmats amb PCR i també amb test d'anticossos eleva el total a 219.764 (6.740 més que dijous).