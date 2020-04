Els nens podran sortir al carrer una hora al dia a partir de diumenge

Després de setmanes de queixes d'institucions, col·lectius i científics per la manca d'una franja horària que habilités la sortida dels infants durant el confinament –com ja permetien altres països com Portugal, França o Itàlia–, l'executiu de Pedro Sánchez ha concretat una mica més com podrà ser aquesta passejada. Després de tornar a rectificar, d'anunciar un «alleujament» per als menors i convertir-lo en una sortida on només podrien acompanyar un adult a fer encàrrecs i de rebre queixes i protestes que van propiciar una compareixença in extremis del ministre de Sanitat, Salvador Illa, ara els menors podran sortir al carrer a fer passejades però seguint unes normes.

Tot i que encara no s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, Iglesias va dir que els menors de fins a 14 anys podran sortir al car-rer durant una hora, en un radi d'un quilòmetre de distància proper al domicili i en una franja horària limitada de nou del matí a nou del vespre. Els menors de 14 anys hauran de fer aquestes passejades acompanyats d'un «adult responsable» que convisqui amb ells habitualment. Les sortides es podran fer fins amb tres menors alhora sempre que convisquin habitualment.

El Govern permetrà als nens córrer, saltar i fer exercici sempre que es respecti el distanciament social. També podran sortir amb les joguines però no podran usar parcs públics ni jocs infantils comunitaris. Els que visquin en entorns rurals podran fer passejades als espais naturals.