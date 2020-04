El primer ple del Parlament des del confinament porta a votació els projecte de llei dels pressupostos

El ple del Parlament ha començat amb un minut de silenci des de l'hemicicle, per homenatjar les víctimes del coronavirus. El president de la cambra, Roger Torrent, ha instat els diputats i diputades a oferir el seu respecte per a les persones que han perdut la vida durant la pandèmia -9.186 a Catalunya segons xifres de dijous al vespre-, a l'inici de la sessió d'aquest divendres al matí. "Ens en sortirem d'aquesta crisi i continuarem caminant endavant", ha subratllat Torrent, just abans del minut de silenci.

El president de la Generalitat, Quim Torra, és present a l'hemicicle, que compta amb un total de 21 diputats i diputades, d'acord amb el que va establir la Mesa per respectar les mesures de seguretat.

Es tracta del primer ple des de la sessió del 4 i 5 de març, abans del confinament, i també de la primera sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, des de l'esclat de la pandèmia -que ha estat confinat a la Casa dels Canonges des del 15 de març, en donar positiu per coronavirus.

El propi Torra ja va comparèixer telemàticament al Parlament el 24 de març per informar de la crisi sanitària, així com també ho han anat fent els consellers i conselleres de l'executiu, en sessions de compareixences a distància.



Votació dels pressupostos

El Parlament debat i vota aquesta tarda el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020. Seran els primers comptes del Govern en tres anys que arriben a la cambra i se sotmeten a votació, després que s'hagin prorrogat els pressupostos de 2017 els darrers dos exercicis. Els comptes s'han negociat amb el grup de CatECP.

La crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 ha obert un escenari incert al país que ha portat la conselleria d'Economia a oferir als grups modificar els números, un cop estiguin aprovats, per afrontar les eventuals conseqüències econòmiques.

La crisi sanitària també ha allunyat l'escenari electoral, i Torra no anunciarà la data dels comicis quan els comptes rebin la llum verda de la cambra, tal com estava previst en un inici.