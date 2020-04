El Viver Serra de Manresa supera la seva previsió de venda de roses

Han estat uns dies amb molta tensió però el resultat «haurà valgut la pena» per al centenar de clients que ahir van rebre una de les prop de 2.000 roses repartides a domicili pel Viver Serra de Manresa, l'única floristeria de la capital del Bages i una de les deu de la Catalunya Central adherida a la campanya del Gremi de Floristes #rosadesantjordiacasa. En un Sant Jordi de confinament i amb els establiments del sector tancats, el viver manresà va superar ahir les seves pròpies previsions, segons explicava ahir el seu propietari, Joan Serra. «Hem hagut de dir que no a molts encàrrecs», assegurava Serra.

El Gremi de Floristes de Catalunya va fer una valoració «molt positiva» de la campanya impulsada en l'atípica diada, ja que pràcticament es va doblar la previsió de vendes al país i es va superar la xifra 500.000 roses venudes. «Estem molt satisfets de la resposta ciutadana i la professionalitat dels floristes, i no ens consta cap incidència pel que fa al repartiment», assenyalava Joan Guillén, president del Gremi, en un comunicat, que destacava l'«emoció» entre els repartidors que lliuraven les roses de les prop de 200 floristeries catalanes adherides a la campanya. Altres floristeries del territori central també van fer serveis a domicili de roses ahir, sense estar incrites a la iniciativa gremial.

Al Bages, Viver Serra va repartir roses a Manresa, Callús, Sant Vicenç de Castellet i Sant Joan de Vilatorrada. «Podem estar contents de com ha anat, però econòmicament no és per fer-se ric. A més, per telèfon no es pot servir tan bé com voldries», explicava Joan Serra. El viver va servir les flors mitjançant tres equips de repartidors professionals i les va vendre amb un increment del preu repecte d'altres anys d'uns 2 euros de mitjana, pel cost del transport. Amb tot, la xifra de 2.000 roses repartides és molt inferior a les 15.000 que pot vendre el viver un Sant Jordi qualsevol, explicava Serra.

«La situació és molt delicada», assegura Joan Serra, que no confia que el Sant Jordi traslladat al 23 de juliol salvi la temporada. «Sant Jordi és Sant Jordi. Una tradició no es pot ajornar. Jo no crec que la iniciativa tingui èxit», diu Serra, que explica que davant l'allau de comandes d'aquests dies es va proposar a clients als quals per qüestions d'infraestructura ja no es podia servir ahir de fer-los arribar la rosa avui o demà. «Però la gent la vol per Sant Jordi. És el dia». Serra creu que l'any, en termes generals per al sector, «s'ha de donar per perdut».