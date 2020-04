Bassa sortirà de la presó per treballar en una entitat de serveis essencials

Dolors Bassa podrà sortir de la presó del Puig de les Basses per anar a treballar després que la junta de tractament li hagi modificat el 100.2, que inicialment tenia concedit per tenir cura de la mare, segons ha informat Justícia. L'exconsellera podrà sortir cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb una jornada laboral de sis hores.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha anunciat que Bassa s'incorporarà a l'equip tècnic de la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts per fer-hi tasques de suport directiu i gerencial. El consistori afegeix que en l'exercici de les seves funcions, Bassa podrà desplegar, en diferents àmbits, «l'àmplia experiència acumulada» al llarg de la seva trajectòria professional i pública.

A banda, l'Ajuntament indica que el perfil de Bassa donarà un «valor afegit» al desenvolupament de diferents projectes relacionats amb la missió de la fundació, que és el de donar servei a persones grans en situació de dependència.

Entre d'altres tasques, Bassa definirà diferents projectes que vol impulsar la fundació, com per exemple el projecte per promoure la relació amb els centres educatius al municipi, el projecte de voluntariat amb joves o el programa de recerca de fons econòmics per a la fundació.

També definirà el pla de formació per al personal de la fundació, entre d'altres. A més, mentre duri el període de crisi sanitària, l'exconsellera independentista empresonada per sedició participarà en el pla de comunicació amb les famílies dels residents, «una tasca que en aquest context d'adversitat és prioritària i imprescindible, atès el confinament», subratlla l'equip de govern municipal.

Bassa podrà exercir les seves funcions «de manera presencial» atès el caràcter «essencial» que tenen les tasques de la Fundació Hospital de Malalts i Pobres de Torroella de Montgrí. Amb tot, com que l'exconsellera es troba interna a la presó Puig de les Basses de Figueres i els recintes penitenciaris es consideren espais de risc epidemiològic, s'han pres mesures preventives de tipus sanitari.