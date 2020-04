Fibracat pren part en noves accions solidàries per a col·lectius vulnerable

L'empresa manresana de telecomunicacions Fibracat s'ha sumat a dues noves iniciatives solidàries per atendre les necessitats de dos col·lectius vulnerables per la situació d'emergència sanitària actual: els nens sense connexió a Internet i les persones amb esclerosi múltiple. Així, l'empresa ha col·laborat amb la Fundació Climent Guitart per donar resposta a una petició de l'Ajuntament de Lloret de Mar perquè tots els nens de la localitat puguin seguir el curs escolar des de casa. Fibracat ha proporcionat 50 gigues de connexió a internet i la Fundació Climent Guitart ha fet la gestió per aconseguir 25 tablets per als nens.

Fibracat també dona suport a la campanya «Contra el coronavirus» de la Fundació Esclerosi Múltiple, una iniciativa per sensibilitzar i recaptar fons per continuar al costat de les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies durant el confinament. Les persones amb esclerosi múltiple pertanyen al grup de risc del coronavirus i la situació de confinament agreuja els símptomes de la malaltia. La fundació està prestant ara tots els seus serveis online, tot fent seguiment de tots els pacients, i Fibracat dona suport a la finestra mediàtica de la Fundació per atendre amb eficiència les demandes dels pacients.