L'Ajuntament de Berga suspèn la tradicional festa de Sant Marc per la Covid-19

La Covid-19 trasbalsa una de les cites marcades en vermell al calendari festiu berguedà. Aquest dissabte, 25 d'abril, s'hauria d'haver celebrat Sant Marc al santuari berguedà de Queralt que rememora un antic vot de poble del segle XVII. Amb tot i davant de l'actual estat d'alarma i el confinament decretat per evitar la propagació del coronavirus, l'Ajuntament de Berga ha decidit suspendre aquesta popular festa i no la programarà per més endavant.

Tanmateix , el canal de YouTube de la parròquia de Berga oferirà la retransmissió de la tradicional missa des del santuari a partir de les 9 del matí perquè qui ho vulgui la pugui seguir des de casa seva. Fonts de la parròquia han demanat que qui mengi xocolata desfeta a casa seva per celebrar la diada de Sant Marc els n'enviï fotos i les penjaran a les seves xarxes.

Habitualment, la festa de Sant Marc comença amb la trobada a les Tres Creus per completar a peu l'últim tram del camí en direcció al Santuari de Queralt en comitiva. Se celebra la missa i després, s'inicia el repartiment de coca i xocolata entre els assistents, a la plaça de l'església. Els xocolaters i xocolateres d'honor són les persones encarregades de repartir les 450 coques i la xocolata desfeta per a la qual s'utilitzen uns 70 quilos de cacau en pols.

Per Sant Marc Berga renova el seu vot de poble. L'any 1687 va patir una plaga de llagosta. Els berguedans van baixar en processó, la imatge de a la Mare de Déu de Queralt per demanar-li ajuda i protecció. En agraïment, cada any, el dia de Sant Marc, es puja al santuari, ara ja com un costum.