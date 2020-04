Mango llança la seva primera col·lecció basada en l'economia circular

Mango ha llançat la seva primera col·lecció basada en l'economia circular després que l'any passat reciclés 32 tones de roba recollides a les seves botigues a través del projecte Second Chances.

La marca preveu llançar cada any una col·lecció de fibres reciclades equivalent a totes les peces recollides en els contenidors Second Chances.

El projecte Second Chances va començar el 2016: el 2019 va recollir el triple de roba que el 2018, amb 420 contenidors repartits entre totes les seves botigues d'Espanya, França, Portugal, Alemanya, Croàcia, Holanda, Itàlia, Portugal i el Regne Unit.

Aquest projecte es fa en col·laboració amb Koopera, una cooperativa impulsada per Càritas que contribueix a fomentar l'economia social i sostenible i la inserció laboral.

Les peces recollides es classifiquen i, segons el seu estat, es poden reutilitzar, reconvertir en fil, reciclar per a funcions alternatives com el farciment de sofàs o cremar per a generar energia.

Per fer aquestes peces (dues de la col·lecció Man i dues de Woman) Mango ha usat 6 tones de cotó reciclat.