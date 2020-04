«No hi ha ni menjar ni begudes i la situació a Cuba és ara dramàtica»

«No hi ha ni menjar ni beure a Cuba, i la situació és dramàtica a l'Havana». És el crit desesperat de Joan Antoni Rodríguez, un santpedorenc que actualment viu amb la seva parella, Nieves Camejo, a Tarragona. Fa dos mesos que són a l'Havana, on van anar abans que el virus de la Covid-19 s'estengués per tot el món fins a arribar a ser una pandèmia. Joan Antoni Rodríguez hi va anar a fer un postgrau en medicina natural, però des de mitjan març que intenta tornar, fins ara, sense cap resultat.

El Govern cubà, segons el seu relat, ha tancat tots els establiments i ha establert un règim pràcticament de racionament per als que són de l'illa. «Es formen llargues cues. Jo avui he estat tres hores fent cua per poder comprar aigua», explicava ahir a mitja tarda Joan Antoni Rodríguez.

La situació és molt complicada per a la mateixa supervivència a l'Havana. Rodríguez i la seva parella viuen a casa d'una germana d'allà, cubana, en un habitable de poc més de 20 m2 que comparteixen, actualment, 6 persones. I el santpedorenc assegura que a hores d'ara hi ha molta tensió entre els que volen sortir de l'illa i no poden. Segons explica ell mateix, a Cuba hi ha unes 800 persones de nacionalitat espanyola, que no vol dir que totes vulguin sortir del país. De fet, fonts diplomàtiques espanyoles van indicar fa uns dies que qui no havia sortit de l'illa era perquè no havia volgut i que els darrers avions que van marxar ho van fer amb força places buides.

Rodríguez assegura que això no ha estat així. Que els darrers avions que van marxar cap a Madrid ho van fer fa un mes aproximadament. Segons el relat del santpedorenc, es van generar places buides perquè el Govern cubà no va deixar marxar les persones amb doble nacionalitat cubana espanyola, però ningú no va informar que s'alliberaven seients.

La parella Rodríguez-Camejo s'han organitzat amb un grup d'espanyols d'una seixantena de persones que es troben tots en la mateixa situació. Asseguren que el govern espanyol no accedeix a fer volar un avió cap a Madrid per resoldre el conflicte, mentre que abans-d'ahir, l'Estat francès en va fer volar un d'Air france, amb totes les places plenes, per retornar ciutadans gals al seu país d'origen. Amb tot, el consolat va informar al grup que 5 ciutadans espanyols havien pogut viatjar amb el contingent francès. Rodríguez ha assegurat que estava inscrit i ningú no l'havia avisat.

«Estem molt neguitosos i amb molta angoixa», assegura Rodríguez, mentre que la seva parella, que fa uns quinze anys havia treballat en departaments comercials a Manresa, que «em costa mantenir aquesta situació».

Segons el consolat, des de l'inici de la crisi sanitària han sortir 2.435 ciutadans espanyols cap a Madrid, però a l'illa encara hi quedarien uns 800 espanyols, entre els quals la parella Rodríguez-Camejo. Aquest grup d'una seixantena de persones han intentat parlar amb el cònsol espanyol sense èxit. També han contactat amb el departament d'Exteriors de la Generalitat.