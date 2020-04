Protecció Civil argumenta que els horaris en la sortida de nens permetran en un futur "alliberar franges" per gent gran

Protecció Civil ha argumentat que els horaris orientatius fixats pel Govern de la Generalitat en les sortides al carrer dels menors de 14 anys permetran "alliberar algunes franges horàries" i que, en un futur, puguin sortir col·lectius vulnerables com la gent gran. L'executiu ha fet públic aquest dissabte el document que recomana que els nens de 0 a 6 anys puguin sortir acompanyats d'un adult d'11 a 1 del migdia i els infants de 6 a 13 ho facin de 4 a 6. D'altra banda, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha avalat que cada ajuntament pugui decidir tancar les seves pròpies platges per evitar-hi passejos.

"Les administracions més properes són les que coneixen la realitat de cada cas", ha argumentat, i ha explicat que no totes les platges ni espais naturals tindran la mateixa afluència de gent ni viuran la mateixa situació.

A la roda de premsa, el cos ha demanat a tothom que "segueixi les pautes" perquè es pugui anar fent "passes" cap a "un cert retorn a la semi normalitat". "Si ho fem bé, podrem fer moltes coses; si no, potser ens haurem d'aturar i tornar enrere i perdrem més temps", ha assenyalat.



Recomanacions de Protecció Civil

Totes les recomanacions es troben recollides en un document de 30 preguntes freqüents al web de Protecció Civil. Entre les recomanacions que fan, també assenyalen que cal rentar-se les mans tan abans com després de la sortida al carrer.

Un cop al carrer, recomanen que es circuli sempre per la dreta per evitar que hi hagi creuaments amb altres persones en carrers estrets. A més, subratllen que si qualsevol membre de la família abans de sortir té una temperatura corporal de 37 graus o més, ningú surti a passejar.

Pel que fa a les joguines, Delgado ha explicat que tot i que tot i que no està prohibit al decret el cos no ho recomana perquè poden ser una font de contagis. Així, ha explicat que els sortides estan pensades per "passejar" i prou.