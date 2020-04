Sanitat publica al BOE els detalls de les sortides amb nens

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte l'ordre ministerial al BOE on detalla totes les condicions de la sortides dels nens fins a 14 anys a partir de demà diumenge. No hi ha grans sorpreses i es mantenen els paràmetres anunciats fa dies pel govern espanyol: Un passeig diari entre les 9 i les 21 hores, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre del domicili del menor. El text del BOE especifica que els menors podran estar acompanyats per un pare, mare, tutor o un "empleat de la llar o domèstic". En aquest últim cas, hauran de disposar d'una autorització paterna. S'exclouen dels passejos, els nens que tinguin símptomes de coronavirus o els que un metge els hagi recomanat aïllament a casa.



No es pot anar a parcs infantils ni instal·lacions esportives

Cada adult podrà sortir amb tres nens com a màxim i aquest serà el responsable que compleixin les mesures de seguretat, especialment la distància amb altres persones -que ha de ser d'almenys dos metres- i les mesures de prevenció i higiene. Es podrà passejar per qualsevol via pública, incloses zones verdes, però no per parc infantils ni instal·lacions esportives. Els nens també podran acompanyar els adults a fer encàrrecs bàsics com anar al supermercat, a la farmàcia o al banc.

Pel que fa als nens i adolescents residents a centres de menors tutelats o en centres socials per a persones amb discapacitat, el Ministeri de Sanitat estableix que les comunitats autònomes podran regular les sortides, sempre complint les condicions que estableix l'ordre, que limita a tres els menors que poden sortir junts. I sobre els adolescents entre 14 i 18 anys, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).



"No a les franges per facilitar la conciliació amb el teletreball"

El director d'Infància del govern espanyol, Gabriel González-Bueno Uribe, ha justificat que no s'hagin fixat franges horàries –com apostava la Generalitat- per facilitar "la conciliació amb el teletreball". En declaracions a Catalunya Ràdio, González-Bueno assegura que aquest horari més ampli de 9 a 21 hores permetrà que molts pares puguin conciliar el teletreball amb les passejades amb els seus fills. "No hi haurà problema que els infants surtin amb patinets o bicicletes, però s'haurà d'anar amb molt de compte. I tampoc és obligatori que els nens portin mascaretes", ha precisat el director d'Infància del govern espanyol, que també ha admès que les sis setmanes de confinament dels infants han tingut "impacte" en la salut psicològica i física de les criatures.

González-Bueno ha reconegut que el fet que els nens hagin estat tancats a casa pot haver augmentat aquests dies la seva irritabilitat, alterat el son, empitjorat l'obesitat i pot haver creat tendències al sedentarisme. "S'haurà d'explicar als infants que sortiran al carrer en unes circumstàncies molt diferents de les d'abans de la crisi", ha conclòs el director d'Infància.