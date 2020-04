Vergés: "A Catalunya volem fer el desconfinament per regions sanitàries i ABSs"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha precisat que el desconfinament progressiu de Catalunya es vol fer "per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut". "El que sí és segur és que no es farà per províncies", ha remarcat Vergés aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio. La consellera de Salut tanca la porta així a la proposta de desconfinament per províncies que planteja l'estat espanyol i el ministeri de Sanitat. "Fer això a la província de Barcelona, per exemple, no tindria massa sentit. No és la mateixa la situació a la ciutat de Barcelona que en d'altres municipis molt més petits de l'Anoia, el Bages o el Berguedà", ha justificat Vergés. "No traiem l'entrellat de com ho pensen fer", ha reblat la titular de Salut.

"Hi ha d'haver un desconfinament gradual i progressiu amb possibilitat de regressió, no serà tan fàcil tornar a la normalitat", ha volgut deixar clar Vergés, que veu probable que al juny encara sigui vigent un cert confinament i algunes restriccions de mobilitat. "Els casos positius continuen creixent i hem d'estar molt pendents de l'índex de transmissió", ha recordat la consellera de Salut, que ha reconegut però que la pressió a les UCI dels hospitals va disminuint en els darrers dies. "Estem una mica millor que fa una setmana. A dia d'avui hi ha 902 llits de crítics ocupats per persones amb coronavirus, i 200 amb pacients sense la covid", ha avançat Vergés. "Però cal recordar que la capacitat normal de les UCI a Catalunya era de 600 llits. Encara estem molt tensionats", ha reflexionat en veu alta la titular de Salut.

En paral·lel, Vergés ha defensat que les franges horàries -de dues hores i per edats- continuen essent la millor formula per regular la sortida dels nens al carrer a partir de demà diumenge. "No és incompatible amb el decret del BOE i és el que nosaltres recomanem a la ciutadania", ha insistit la consellera de Salut. "De a 9 a 21 hores és un lapse de temps massa gran i la policia no ho podrà controlar. Se'm fa molt difícil pensar que es pot saber quanta estona fa que ha sortit al carrer una persona", ha posat d'exemple Vergés. "Per tant, una manera d'acotar la possibilitat de sortida és per franges horàries. I nosaltres ho seguirem recomanant", ha conclòs la consellera de Salut.