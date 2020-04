La demanda a les línies de FGC es manté estable, però cau el 93% respecte a fa un any

La demanda a les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha mantingut aquesta setmana estable en el nombre de viatgers, amb una mitjana diària de prop de 25.000 validacions, un 93% menys que les validacions de la mateixa setmana de l'any 2019. Això ha permès que es pogués garantir en tot moment que els trens no estiguessin ocupats més d'un terç de la seva capacitat.

D'altra banda, es continua amb les mesures higièniques com la neteja a fons en tots els espais de les estacions en què hi pot haver moviment de clients, així com la desinfecció diària de tots els elements de l'interior dels trens i del mobiliari de les estacions. Pel que fa a l'accés als trens i a les estacions, els maquinistes obren i tanquen totes les portes dels trens automàticament, i els ascensors s'operen a distància de forma centralitzada.