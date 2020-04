Iceta diu que està sorprès per l'incident de l'exalcalde Pastor, i que no hi ha parlat

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, assegura que l'incident de dimecres passat que va acabar amb la detenció del fins aleshores alcalde de Badalona, Àlex Pastor, el va «sorprendre». Així ho va manifestar ell mateix ahir, i va explicar que va ser la formació socialista la que va demanar a Pastor que presentés la dimissió.

«La veritat és que em va sorprendre», apuntava ahir Iceta amb relació a l'actitud del seu company de partit. «Sabíem que havia tingut una separació i un problema de salut, però res feia pensar en un incident com el que va passar». Pastor va ser detingut dimecres després d'encarar-se amb els Mossos d'Esquadra, que l'havien interceptat circulant ebri en ple confinament.



Una conversa pendent

El líder dels socialistes catalans va explicar ahir que tot i que ha intentat trucar per telèfon a Pastor, fins ara no ha pogut parlar amb ell, i l'únic contacte indirecte que hi ha tingut ha estat a través del seu advocat. Iceta recordava ahir que des del PSC es va demanar a Pastor que que presentés la dimissió, i que «ell no va dubtar de l'error tan gran que havia comès».

Pel que fa al possible futur relleu de Pastor a l'alcaldia, Iceta no es decanta ni pel popular Xavier García Albiol, ni per Dolors Sabaté, de Guanyem, però va assenyalar que els veu a tots dos «més preocupats per la revenja que per la reconstrucció», i va criticar «les acusacions de baixesa moral de moltes persones».

«S'ha de trobar la solució més viable i estable per a Badalona i ho han de decidir les persones de Badalona», va dir Iceta, sense descartar les possibilitats del quart tinent d'alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro.