Sanitat vol que es baixi la pressió a les UCI dels hospitals per poder iniciar la desescalada

El ministeri de Sanitat ha fet públic aquest diumenge l'informe on es proposen les mesures que farien possible iniciar la desescalada del confinament. El text, elaborat pel grup d'experts del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries que encapçala Fernando Simón, destaca quatre capacitats específiques que cal reforçar a l'Estat per tal d'iniciar de forma "segura i eficaç" la transició cap al post confinament: reforçar l'assistència sanitària, fer vigilància epidemiològica, identificar i contenir les fonts de contagi i fer complir mesures de protecció col·lectiva. Una de les propostes més destacades que es fa a les comunitats per poder començar la desescalada és que tinguin la capacitat per doblar el nombre de llits a les UCI.