Torra vol recuperar competències per gestionar el desconfinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà avui a Pedro Sánchez que aixequi l'estat d'alarma o bé permeti a la Generalitat ser l'autoritat competent per dur a terme el desconfinament de Catalunya, cosa que, en la seva opinió «no es pot gestionar a 600 quilòmetres de distància». En roda de premsa, el president català va explicar que avui portarà a la reunió de presidents autonòmics el pla que ha aprovat el Govern per al desconfinament progressiu de Catalunya, basat en un informe de l'epidemiòleg Oriol Mitjà i el seu equip d'experts.

Torra ha reivindicat que sigui la Generalitat qui gestioni aquest pla, i per això, plantejarà a Sánchez tres propostes: que aixequi l'estat d'alarma a tot Espanya, que ho faci només en les autonomies que vulguin gestionar el desconfinament o, en cas contrari, que modifiqui el decret perquè el Govern sigui l'autoritat competent per fer-ho.

Segons el president de la Generalitat, es tracta d'una proposta de «sentit comú» tenint en compte que la «majoria» de ciutadans de Catalunya ha arribat a la conclusió que la centralització de competències «no ha funcionat de manera positiva» en la fase de confinament.

En aquest sentit, ha demanat a l'oposició a Catalunya «lleialtat» al Govern i s'ha mostrat convençut que, igual que Catalunya en Comú va permetre divendres al Parlament l'aprovació dels pressupostos, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, donarà suport a la seva proposta per recuperar «competència i sobirania» al desconfinament.

El pla aprovat ahir pel Govern, que defuig el controvertit «passaport d'immunitat» proposat per Oriol Mitjà, preveu un desconfinament gradual amb diferents estratègies en funció dels sectors professionals o les zones geogràfiques, diferenciant entorns urbans de rurals.

L'informe aprovat aposta pel desconfinament gradual, amb mesures «escalonades i correctives si cal», quan les UCI dels centres sanitaris catalans se situïn al 20% de la seva capacitat: actualment, va detallar Torra, hi ha ocupats 1.200 llits de cures intensives, el doble que en una situació normal.

En una primera etapa, podrien deixar el confinament persones sanes que treballin en sectors no essencials, després es permetrien sortides controlades d'alguns sectors, com els majors de 65 anys, sempre establint franges exclusives i obligant a guardar el distanciament social.

El pla -que a dia d'avui el Govern no té competències per implantar- preveu una següent etapa en què es permetria l'obertura gradual de comerços no essencials, primer els de menor aforament, i posteriorment bars i restaurants, amb restriccions pel que fa a activitat, distàncies i mesures de protecció.

Seguirien les escoles i els equipaments culturals i esportius d'ús individual -amb aforaments limitats a 30 persones- i, finalment, s'autoritzarien els esdeveniments musicals, esportius i culturals massius, però sempre que doni la circumstància que el risc de contagi sigui «molt baix».

Per la seva banda, La consellera de Salut, Alba Vergés, va precisar que el desconfinament progressiu a Catalunya es vol fer «per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut», alhora que va assegurar que no es farà per províncies.