Endesa desdobla el centre de control associat a la central de la Baells

La central hidroelèctrica de la Baells, juntament amb les de Sau, Molí (Orís), les Illes (Sant Quirze de Besora) i Montesquiu, a Osona, estan més controlades que mai. Davant l'estat d'alarma decretat al país per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, Endesa ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries amb l'objectiu d'assegurar la correcta producció d'energia i d'aquesta manera garantir el subministrament elèctric a tota la ciutadania i, especialment, als equipaments crítics, com els sanitaris, mentre duri la pandèmia.

Així, una de les primeres decisions ha estat desdoblar, de manera preventiva, el centre de control i gestió hidràulica que hi ha a la ciutat de Lleida i des del qual es gestionen les 55 centrals hidroelèctriques que Endesa té a Catalunya, 2 de les quals a la Catalunya Central. El segon centre de control, el denominat d'emergències, està ubicat en un punt indeterminat de la capital del Segrià i pot operar de manera aïllada, independent i autònoma del principal. D'aquesta manera no només es garanteix que el personal que hi està destinat també pugui desdoblar-se –i així reduir el risc de contagi-, sinó que permet que, en cas de fallida d'un, el de reserva pugui commutar i entrar en funcionament de manera instantània perquè així es pot mantenir la disponibilitat operativa de la instal·lació. Mentre duri la pandèmia Endesa disposa de dos centres de control de producció hidràulica paral·lels que funcionen de manera independent i amb les mateixes condicions.

A més a més, la companyia ha reforçat les mesures preventives a les cinc centrals hidroelèctriques de la Catalunya Central per tal de garantir no només la seguretat de l'equip de persones que operen i mantenen les instal·lacions sinó pels seus subministraments singulars i essencials, ja que des de totes dues es garanteix l'aigua de boca per a diferents poblacions tant de la Catalunya Central com de Barcelona, a més dels regs de les diferents comunitats.

Com que els centres de control constitueixen un punt essencial dins del sistema elèctric, disposen d'una sèrie de mesures de protecció orientades a garantir el seu funcionament mitjançant commutació automàtica, amb més d'una font elèctrica per activar-les en el cas que sigui necessari, Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) i grups electrògens que entren en funcionament si el tall d'alimentació persisteix.