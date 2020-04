Experts alerten que l'eficàcia de l'ozó per eliminar el virus no està demostrada

Veure operaris netejant espais i infraestructures amb màquines que expulsen ozó pot ser cada dia més habitual, però la seva eficàcia per eliminar la Covid-19 no està demostrada. És l'avís d'especialistes en desinfecció, que observen com darrerament l'ozó s'està intentant obrir camí, no només en empreses, sinó també en espais «més sensibles» com ara hospitals o geriàtrics. L'Associació de Responsables Tècnics en Salut Ambiental de Catalunya (Eixam), el seu president, Roger Vila, ha lamentat que s'estigui donant una «falsa sensació» de seguretat.

Ni el ministeri ni Salut recomana aquest sistema, però algunes empreses han optat per fer «publicitat enganyosa». L'associació estudia prendre mesures i denunciar-ho. Que l'ozó hagi estat efectiu per combatre un determinat virus «no és extrapolable» que ho pugui ser contra el coronavirus que ha originat la pandèmia. Així de taxatiu s'ha mostrat Roger Vila, el president d'Eixam l'Associació de Responsables Tècnics en Salut Ambiental de Catalunya. «Encara que un producte sigui un bon desinfectant de l'aigua, això no vol dir que també ho sigui de l'aire», ha afegit. En aquest sentit, Vila ha destacat que «en una superfície infectada per coronavirus, per més que hi tiris aire net, no vol dir que aquest aire tingui la capacitat de desinfectar la superfície».

De fet, l'ozó no es troba a la llista d'elements permesos ni autoritzats pel ministeri de Sanitat per eliminar virus. El comitè científic internacional d'ozonoteràpia (ISCO3) tampoc ha pogut demostrar que l'ús de l'ozó sigui efectiu contra la Covid-19 i així s'explica en un comunicat que han fet públic. «Posa els pèls de punta veure com s'estan regalant equips als hospitals i a les residències geriàtriques o màquines d'ozó que estan utilitzant per desinfectant ambulàncies», assenyala Roger Vila.