Experts de Sanitat plantegen que hi hagi CAP específics per a la Covid-19

Centres d'atenció primària (CAP) específics per a pacients amb símptomes compatibles amb la Covid-19 o mantenir un doble circuit com es fa ara als equipaments de salut són dues de les propostes que els experts de Sanitat plantegen, segons va explicar ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Els experts van lliurar al Govern un document amb recomanacions sanitàries per a l'estratègia de transició. En aquest també plantegen possibles cribratges de pacients a l'entrada de CAP i hospitals i demanen estocs d'equips de protecció individual (EPI) per a eventuals rebrots, així com suport als professionals sanitaris, sotmesos a un «període d'estrès físic i psicològic molt important».

Fernando Simón també va reconèixer que controlar completament l'aparició de rebrots eventuals de coronavirus els propers mesos segurament no serà possible, però l'objectiu, va afirmar, ha de ser minimitzar-los al màxim.