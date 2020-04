Lleuger repunt de les morts diàries per coronavirus a Espanya, que supera els 100.000 curats

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han tornat a pujar aquest dilluns per sobre dels 300, amb 331 defuncions en les últimes 24 hores. En total, ja sumen 23.521 decessos des que va començar la pandèmia. El nombre d'altes diàries (2.144) –tot i que amb un lleuger repunt respecte d'aquest diumenge- se situen per quart dia consecutiu per sobre dels nous confirmats amb proves PCR (1.831). Tot i que Madrid continua liderant el rànquing en xifres totals amb 59.421 casos i 7.986 morts, Catalunya la supera en nous confirmats en les últimes 24 hores (944 davant dels 295 de Madrid) i en morts: dels 331 de tot l'Estat, 133 corresponen a Catalunya.

En xifres totals, hi ha 209.465 casos confirmats amb proves i 100.875 curats. Des que va començar la pandèmia, 10.289 persones han requerit ingrés a les UCI i se n'han hospitalitzat 114.081.

Per comunitats, Madrid continua essent les més afectada amb xifres totals.: 59.421 casos confirmats i 7.986 defuncions. Catalunya ocupa la segona posició amb 47.755 casos i 4.699 morts. Malgrat això, en les últimes 24 hores, a Catalunya s'han registrat 944 dels 1.831 nous positius davant dels 295 de Madrid i 133 dels 331 morts, per sobre dels 64 de Madrid.

Les castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, són les altres comunitats més afectades amb 15.664 i 16.404 casos confirmats i 8.444 i 7.703 morts, respectivament. Les comunitats de Ceuta, Melilla i Murcia no han registrat cap cas nou en les últimes 24 hores i Astúries i Balears només n'han comptabilitzat cinc de nous. Pel que fa als morts, Canàries, Ceuta i Melilla no han registrat cap mort en les últimes 24 hores i Múrcia, Navarra, la Comunitat Valenciana Cantàbria, Astúries i les Balears n'han tingut menys de cinc.