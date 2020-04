Torra demana a Sánchez la gestió «descentralitzada» de la desescalada

Els presidents autonòmics van insistir ahir en la reunió amb Pedro Sánchez en la defensa dels seus respectius plans territorials de desconfinament, que avui estudiarà el ministeri de Sanitat per dissenyar com serà el final de l'aïllament a tot el país des del març pel coronavirus. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va aprofitar la reunió per reclamar a Pedro Sánchez la gestió del desconfinament ja que considera que la «centralització» en la fase de confinament «no ha funcionat» i, «com més a prop dels ciutadans es prenguin les decisions, millor». El president català va plantejar tres opcions a Sánchez: que aixequi l'estat d'alarma general, que mantingui aquesta situació només en alguns territoris o que es permeti a la Generalitat ser l'autoritat competenta a Catalunya.

A aquesta setena reunió telemàtica amb els responsables del Govern, els presidents autonòmics van arribar després de conèixer el dia anterior l'anunci que, si els indicadors evolucionen favorablement, hi haurà permís per als passejos i la pràctica d'esport des del dissabte 2 de maig.

Una nova mesura que s'aplicarà en tot el territori -com el passeig d'una hora diària dels nens autoritzat des d'ahir-, un principi que xoca amb les pretensions d'alguns responsables dels governs regionals, que van insistir a Sánchez que se'ls permeti adaptar les mesures als seus territoris.

El gallec Alberto Núñez Feijóo va demanar un model de desescalada basat en el comandament únic del Govern central, amb una aplicació simètrica als diferents territoris, encara que amb cert marge d'actuació.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reclamar a Sánchez que la feina que s'està desenvolupant en les videoconferències de presidents autonòmics per abordar l'evolució de la Covid-19 es traslladi al Senat.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va sol·licitar l'obertura progressiva de l'activitat comercial amb les mateixes limitacions que els comerços d'alimentació i compartir criteri per a les qüestions de més incidència social de cara a l'estiu, com l'activitat cultural, esdeveniments populars, activitat física i esport i la gestió de platges.