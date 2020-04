El 59% d'enginyers tècnics del territori central ha vist reduir la feina a la meitat o més

El 59% dels enginyers tècnics de les comarques de la Catalunya Central han experimentat un descens de projectes i de treballs, durant la crisi per la pandèmia, superior al 50%. De fet, prop del 34% assegura haver vist reduïda la seva feina més del 75%, segons una enquesta que ha elaborat el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) entre els seus associats. Tot i que l'estudi ha tingut la col·laboració de poc més del 8% dels seus més de 1.000 associats (un percentatge de respostes, d'altra banda, similar al d'altres enquestes elaborades pel mateix col·legi), l'informe reforça la «certesa» que ja tenia el sector que els encàrrecs han quedat pràcticament a zero durant tot l'estat d'alarma.

«Els primers dies de confinament encara es van acabar algunes feines que hi havia pendents, però després ja no ha arribat res», explicava ahir Josep Maria Macià, gerent i secretari tècnic del col·legi professional. De fet, només els enginyers que estan treballant per a grans empreses, com Endesa o Telefónica, explica Macià, mantenen la feina al cent per cent. Els autònoms han estat els que n'han sortit, de moment, més mal parats. Els que s'anomenen «d'exercici lliure», que elaboren encàr-recs per a empreses o particulars, ja siguin en instal·lacions, ampliacions, reformes o l'obertura de nous negocis, han quedat aturats.

«No hi ha cap empresa que estigui treballant en cap nou projecte, i la que el tenia damunt la taula l'ha parat», explica Macià. En aquest sentit, se n'han ressentit especialment els projectes d'instal·lacions d'equipaments per a energies renovables. «Avui ningú no sap si aquests diners s'hauran d'utilitzar en el futur per a alguna altra qüestió», diu Macià, que assegura, tanmateix, que «el que és necessari s'acabarà fent. El que sigui de més, com pugui ser un centre de transformació elèctrica per incrementar la potència, no». La renovació energètica amb fotovoltaica «anava llançada», abans de la pandèmia, apunta Josep Maria Macià, impulsada tant per l'evolució tecnològica com per la davallada dels preus, els ajuts a disposició d'empreses i la compensació de l'energia excedent. «I ara s'ha frenat de cop. Com tornarà a arrancar, ara mateix és un misteri».

Altres dades que es desprenen de l'enquesta del CETIM són que prop del 70% dels enginyers tècnics està teletreballant, que el 42% ha aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al seu negoci i que el 21% ha reduït la seva jornada laboral.

D'altra banda, més del 40% dels enquestats consideren molt dolenta la gestió de la pandèmia per part del Govern central, mentre que gairebé el 20% considera molt bona la resposta que està donant el col·legi als seus associats en aquest moment de crisi. Entre les propostes que es fan a l'entitat destaca el fet que se l'anima a donar missatges positius.