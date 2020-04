Boris Johnson reapareix en públic i diu que és aviat per al desconfinament

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va tornar ahir a la feina després de superar el coronavirus i, en el seu primer missatge, va aclarir que el seu govern encara no té cap calendari fixat per relaxar les mesures relacionades enfront de la pandèmia, si bé va cridar a fer tot el possible per «no tirar per terra el sacrifici».

El premier, que va arribar a estar ingressat a cures intensives per poder recuperar, ha recalcat en la seva primera aparició pública que el virus és «el desafiament més gran a què s'ha enfrontat el país des de la guerra», pel que ha volgut donar les gràcies a els que col·laboren per combatre-ho. «Estem fent progressos», va dir.