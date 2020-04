Cunillera, sobre la petició del Govern de recuperar competències: «No sé de què parlen»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que no sap de què parla la Generalitat quan reclama a l'executiu de Pedro Sánchez que li retorni competències. En una entrevista a Ràdio 4, Cunillera ha defensat que competències com sanitat, benestar social i seguretat ciutadana estan en mans de la Generalitat i que l'Estat no té una tutela més enllà del que té a veure amb el decret d'alarma. Així mateix, ha defensat que el govern espanyol escolta les comunitats autònomes i després pren decisions "globals i útils per a tothom". En aquest sentit, ha reivindicat una "gestió coordinada asimètrica".

Davant les crítiques de diferents presidents autonòmics que es queixen que no se'ls té en compte, Cunillera ha defensat que les decisions que es prenen des del govern de Sánchez demostren que s'escolta. "Una altra cosa és que no et donin la raó al 100%", ha afegit. La delegada del govern espanyol a Catalunya ha apuntat que no totes les comunitats autònomes tenen la mateixa opinió i que el govern espanyol ha de donar una "resposta global".

I ha afegit que dir que l'executiu espanyol desconfia de les comunitats autònomes no és exacte posant d'exemple que les autonomies gestionen la sanitat i les residències de gent gram. "O anem junts o no ens en sortirem. El virus no coneix de fronteres ni ideologies, és una batalla de tots", ha afegit.

Pel que fa a la gestió del govern de Torra, Cunillera ha tingut un to conciliador i ha atribuït l'actitud de l'executiu català a les "ànsies de fer coses i de fer-les ràpides". De fet, la delegada ha afegit que el president Torra "simplement està fent de president".

En relació a l'avís d'ERC que diu que no facilitarà una altra pròrroga de l'estat d'alarma fins que es retornin competències, Cunillera ha demanat als republicans que siguin "reposats" tenint en compte que les mesures del pla de desconfinament encara no s'han ni aprovat ni tampoc avaluat. I ha demanat no desviar el focus del que és una prioritat, debatre sobre com es pot començar a sortir del confinament. En aquest sentit, ha defensat que avui no es pot parlar del que es farà el 9 de maig, quan acaba el termini de l'actual pròrroga.

Cunillera veu "difícil" un acord per a la reconstrucció tenint en compte les declaracions de l'oposició però també ha avisat que és "molt difícil" explicar als ciutadans que no vols seure en una taula a parlar.

En relació al desconfinament parcial dels infants que va començar diumenge, Cunillera ha considerat que "en general no ha anat malament" tot i que ha afegit que "el que s'hagi de corregir, es farà" i que la mesura s'aplicarà en funció que no hi hagi un rebrot del virus.