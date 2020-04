La Generalitat proposa repartir les sortides al carrer en set franges horàries

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat una proposta de pla per distribuir en franges horàries les sortides dels diferents col·lectius. Segons el plantejament que el Govern ja ha traslladat ja a l'Estat, entre les 6 i les 8 sortirien els esportistes; l'espai entre les 8 i les 9 es deixaria per a la mobilitat laboral; entre les 9 i les 11 podrien sortir persones grans i discapacitats; entre les 11 i les 13, els nens fins a 5 anys; el forat d'entre les 13 i les 16 seria per a neteja; entre les 16 i les 18 podrien passejar menors d'entre 6 i 13 anys; els joves fins als 18 ho farien entre les 18 i les 20 hores, així com els adults que no es desplacen fins als seus llocs de treball, i entre les 19 i les 21 tornarien els esportistes.

El pla preveu aquestes franges horàries però no inclou quan podran sortir efectivament persones grans i o els adults que no van a treballar. Dependrà de la realitat epidemiològica, ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha parlat d'un desenvolupament "esglaonat". Els esportistes podrien sortir a peu o amb un mitjà individual, sense utilitzar instal·lacions esportives. Haurien d'anar per espais naturals, parcs o carrers amples de més de 5 metres, sense límit de distància i sense utilitzar cap vehicle per anar-hi.

Les persones dependents i amb discapacitat podrien sortir acompanyades per un cuidador sempre que calgués.

Vergés: "L'Estat crea confusió"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit a criticar els "missatges simplistes" del govern espanyol amb l'anunci de les sortides dels nens de 9 del matí a 9 del vespre sense tenir en compte tot el que vindrà al darrere. Aquest malestar, ha dit, també l'han expressat altres autonomies. "Les propostes de l'Estat ens porten a aquesta confusió. Si tothom acaba barrejat no estarem aconseguir aquest objectiu de tenir el mínim d'aglomeracions i no barrejar diferents col·lectius", ha advertit.

Vergés ha assegurat que ha traslladat aquests franges al Ministeri de Sanitat, a qui ha demanat que intenti "no xafar les propostes, perquè tenen un motiu". De moment no ha obtingut resposta. "Em sap greu que la voluntat sigui la de no respectar aquesta feina i també les decisions que es prenen fins aquí", ha reblat.

En aquest sentit, ha opinat que el que caldria és un marc general marcat des de l'Estat però que després es pogués adaptar el desconfinament en l'àmbit local. "El concepte d'asimètric i de territorialitzar no és que nosaltres puguem proposar i ens donin permís per fer, és poder prendre les decisions el més properes als ciutadans, és deixar fer als municipis, establir unes recomanacions estables, un marc molt estable, haver treballat els temes, però donar aquest marge perquè els municipis puguin actuar localment", ha assenyalat.

Vergés ha assegurat que des del Govern no s'intenta "causar confusió", ni tampoc es fan "viratges en les decisions, una hora decidint una cosa i al cap d'unes quantes rectifiquen i desmenteixen".

Pel que fa a la realitat epidemiològica de Catalunya, ha constatat que on hi ha més incidència de casos ara mateix és en les zones més poblades, a Barcelona, al Vallès oest i a zones del Baix Llobregat.

Per la seva part, Buch ha indicat que la proposta que ha aprovat el comitè tècnic està fonamentada en criteris de salut i busca l'equilibri entre el control de la pandèmia i els col·lectius que porten setmanes confinats i necessiten sortir. "És un model ordenat i permetria garantir la propagació de la pandèmia i també vetllar per la salut de les persones", ha resumit.