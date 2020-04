L'abat admet que «durant mesos» Montserrat «no serà» el lloc que era abans

Montserrat va celebrar ahir el dia de la seva patrona enmig d'una situació d'excepcionalitat. Una jornada en què, en les hores prèvies, l'abat Josep Maria Soler va posar de manifest en una entrevista emesa a través de les Xarxes de Televisions Locals que encara es desconeix quan es podrà reobrir el monestir i que caldrà veure com i quan s'inicia el desconfinament. Tot i això, va admetre que, «durant uns mesos, Montserrat no serà el Montserrat d'abans». A més, va explicar que, de moment, el monestir «ja ha canviat» perquè no hi ha ni pelegrins ni visitants a causa del confinament.

A l'entrevista, l'abat també va augurar que el coronavirus, «evidentment, deixarà empremta» al monestir. Tot i això, va assegurar que volen «continuar al servei de la cultura perquè forma part de la idiosincràsia de Montserrat, ser un lloc de trobada de creients i no creients».

D'altra banda, Josep Maria Soler va reclamar unitat a tots els partits polítics i institucions perquè se centrin en fer front a la pandèmia. «En aquests moments, sense que ningú renunciï als programes, visions i opcions pròpies, el que cal és treballar per mirar de trobar tots junts una sortida a la situació», va subratllar.

Soler es va mostrar convençut que, després de la crisi pel coronavirus, hi ha «un futur d'esperança», però ha advertit que hi haurà «dificultats». L'abat va demanar evitar «trencaments a nivell social» davant una possible crisi econòmica i ha assenyalat que això demana «esforç i treball conjunt de tothom». «És moment de sumar sense renunciar a la diversitat legítima que tenim, per reconstruir la societat ens hi hem de posar tots», va remarcar. I va aprofitar per desitjar que «tot això ens serveixi per ser millors persones».

Va descartar que l'epidèmia sigui «un càstig de Déu» i va recordar que «aquest món no és perfecte ni definitiu». «L'angoixa forma part de la vida humana», va dir, encara que va admetre que la situació actual «es fa difícil d'explicar».