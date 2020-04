L'Associació Espanyola de Pediatria crida a estar alerta davant de l'augment de casos de nens amb xoc pediàtric

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha manifestat la seva preocupació per la síndrome inflamatòria detectada en nens i que podria estar relacionada amb el coronavirus. En un comunicat intern a títol informatiu, i que s'ha filtrat i circula per les xarxes, l'AEP crida els seus socis a estar alerta davant del «cúmul de casos de xoc pediàtric» i a «reconèixer aquests quadros per derivar urgentment aquests pacients a un centre hospitalari.



En el comunicat, l'associació de pediatres adverteix de «l'aparició en les últimes dues setmanes d'un nombre de pacients pediàtrics, caracteritzats per un quadro inusual de dolor abdominal, acompanyat de símptomes gastrointestinals (diarrea i/o vòmits), amb acceptable estat general però que poden evolucionar en poques hores cap a un xoc, amb taquicàrdia i hipotensió, fins i tot en absència de febre». Assenyalen que en la majoria de casos detectats són en nens en edat escolar o adolescents.



Els afectats solen presentar, a més, febre, eritrodèrmia i injecció conjuntival encavalcant-se amb dues possibles entitats com la malaltia de Kawasaki i una síndrome xoc tòxica. Segons el parer de l'Associació Espanyola de Pediatria, «resulta prioritari reconèixer aquests quadros per derivar urgentment aquests pacients a un centre hospitalari».



Aquesta patologia, registrada en nens sense malalties prèvies, s'ha detectat també al Regne Unit i Itàlia i ha posat en alerta les autoritats sanitàries. El ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, ha confirmat aquest dimarts la mort de diversos nens afectats per aquesta síndrome que podria estar relacionada amb el Covid-19, si bé, alguns dels pacients no havien donat positiu del virus.



Tant positius com negatius de Covid-19

El PDF que está circulando por redes y WhatsApp, hace referencia a una comunicación interna, remitida desde la AEP a sus socios a titulo informativo. Estamos recopilando toda la información existente y con evidencia documentada y emitiremos un comunicado oficial sobre este asunto — AEP (@aepediatria) April 28, 2020

L'AEP també té constància que la síndrome afecta tant nens que van donar positiu com nens que van donar negatiu en els tests. En aquest sentit, la nota apunta que «el dolor abdominal i els símptomes gastrointestinals s'han associat a inflamació cardíaca (miocarditis) i s'ha observat en alguns nens amb PCR positiva per a SARS-CoV2 i també amb PCR negativa. En alguns d'aquests pacients amb PCR negativa s'ha detectat serologia positiva de SARS-CoV2».I conclou que «tot i que es desconeix si es tracta de només d'una associació temporal,almenys, per la qual cosa els pediatres d'aquests països estan sent advertits». I demana als pediatres que «davant de l'aparició d'alguns d'aquests símptomes es recomana tenir un alt índex de sospita, monitoritzar la freqüència cardíaca i la tensió arterial i valorar la derivació urgent a un hospital pròxim».L'AEP ha aclarit en el seu compte de Twitter que es tracta d'un comunicat intern i que està recopilant tota la informació per emetre un comunicat oficial.