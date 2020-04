Mor als 61 anys l'exfutbolista i comentarista Michael Robinson

L'exfutbolista i comentarista televisiu Michael Robinson ha mort als 61 anys a causa del càncer amb metàstasi que li va ser detectat el desembre de 2018.

L'anunci s'ha realitzat des del seu propi compte oficial de Twitter, en el qual s'ha comunicat "amb absoluta tristesa" la defunció d'una de les veus de l'esport a Espanya. "Ens deixa un gran buit, però també innombrables records, plens del mateix amor que li heu demostrat", assegura el missatge.

Robinson, un declarat seguidor del Livepool -en el qual va militar durant dues temporades- va assegurar fa una setmana a la mateixa xarxa social que continuava en la "lluita" contra la malaltia. "Veig que mai caminaré només, us escolto com a Anfield: 'You'll never walk alone'", va escriure.

Aquest dimarts, després de la seva defunció, el seu comiat també ha tingut una altra senyal fent l'ullet cap a l'equip anglès. "Us estarem eternament agraïts per haver fet aquest home tan feliç, mai va caminar sol. Gràcies", resa el missatge.