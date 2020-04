La desescalada arrencarà el 4 de maig i s'allargarà vuit setmanes, fins a final de juny

El Govern espanyol ha dissenyat un pla de desconfinament en quatre fases que arrencarà el 4 maig amb la reobertura d'activitats amb cita prèvia i atenció individual, com els restaurants amb menjar per emportar, que hauran de seguir totes les mesures de sanitat i seguretat. Totes les fases s'aplicaran per províncies o illes i acabaran en unes vuit setmanes com a màxim, calcula l'Estat, a final de juny, quan s'arribarà a una "nova realitat", en paraules del president Pedro Sánchez.

Quatre fases de dues setmanes cada una

Cada una de les quatre fase previstes en el pla de desconfinament del Govern central durarà dues setmanes i s'avançarà cap a la següent etapa si els indicadors sanitaris apunten que és possible continuar. Després es passarà a l'etapa de la "nova normalitat" en què continuaran les mesures de control i l'ús de material preventiu. És a dir, les mascaretes continuaran essent recomanades.

Fase 0



Començarà el 4 de maig a tot el territori amb la reobertura d'alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que facin menjar per emportar. També es podran reprendre entrenaments d'esportistes professionals i de lligues base professionals. El mateix dia, les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa, a les Canàries, iniciaran la 1.

Una dona creua amb el gos el Passeig de Pere III de Manresa. Foto: Oscar Bayona

Fase 1



Permetrà l'obertura de petits comerços amb "estrictes mesures de seguretat", l'apertura de terrasses amb un 30% de capacitat, hotels i allotjaments turístics o locals amb horari preferent per als majors de 65 anys. També podran obrir els llocs de culte amb un terç de l'aforament i els centres d'alt rendiment amb mesures i torns. Al transport, es recomanarà "altament l'ús de mascaretes".

Fase 2



Serà quan s'obrirà l'espai interior dels locals amb un terç de l'aforament només amb serveis de taules, els cinemes amb un terç de la capacitat i venda numerada i es podran fer visites culturals i a monuments amb les mateixes condicions. També es podran fer espectacles en llocs tancats amb menys de 50 persones. A l'aire lliure i sempre que sigui amb cadires, se'n podran fer els que congreguin menys de 400 persones.

Comerços tancats al centre de Manresa. Foto: Mireia Arso

Fase 3



A l'última etapa es "flexibilitzarà" la mobilitat però amb l'ús recomanat de mascaretes. L'activitat comercial tindrà un aforament del 50% amb distàncies mínimes d'un metre entre persones. També es permetrà l'obertura de platges.

Comandament de Sanitat

El president del govern ha insistit que el comandament d'aquestes fases de desescalada serà en exclusiva del Ministeri de Sanitat, que serà qui establirà els rimes diferents segons la situació. "La coordinació cau a sobre el govern d'Espanya, la gestió sobre les CCAA i els ajuntaments", ha sentenciat.

La desescalada, ha dit, es regirà "per les mateixes regles" a tot l'Estat, i "Sanitat assumirà les decisions que siguin necessàries per anar recuperant l'activitat professional". "Això no suposa que les decisions siguin uniformes, sinó que la desescalada serà diferent en funció del territori", ha dit.

Segons Sánchez, aquest és un pla "flexible i adaptatiu" i cal evitar "la impaciència", i "guiar-nos sempre pel que diuen els experts, perquè amb el nostre comportament podem salvar vides". "Aquest és el millor patriotisme".

Sánchez també ha anunciat que el curs començarà al setembre amb algunes limitacions, pensant sobretot en els menors de 6 anys amb els pares que treballin fora de casa. També per fer la Selectivitat. Els llocs de culte tindran un aforament màxim del 50%.

Demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma



El president del govern espanyol ha confirmat que el seu executiu demanarà la pròrroga de l'estat d'alarma a partir del 9 de maig i no ha descartat fer-ho de nou fins que finalitzi el termini de quatre fases que ha plantejat per al desconfinament. Això situa l'horitzó fins a finals de juny. Ha recordat que per dur a terme les mesures necessitarà el suport de les CCAA i els ajuntaments, com per exemple en l'obertura de terrasses i platges.