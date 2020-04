El Rotary del Berguedà recull més de 4.000 euros en material d'higiene per a residències de la comarca

El Rotary Club del Berguedà ha aconseguit més de 4.000 euros que ha fet servir per comprar material que ha donat a totes les residències del Berguedà per ajudar-les a fer front a la Covid-19.

Amb els diners recollits han comprat i donat als centres assistencials berguedans 8.300 plats biodegradables,4.000 bols biodegradables per a sopa, 12.000 gots biodegradables, 2.000 recipients de plàstic per repartir menjar, 6 bobines de paper eixugamans, 1.400 tovallons de paper, 200 estovalles de paper, 216 ampolles de solucions hidroalcohòlica, 116 litres de lleixiu, 9 caixes de pastilles de solució desinfectant que equivalen a 900 litres. Tot aquest material ja s'ha fet arribar les residències públiques i privades del Berguedà: les de Bagà, la Pobla de Lillet, Berga, Gironella, Puig-reig i Casserres.

Jordi Garcia, membre del Rotary Club Berguedà, han explicat a Regió7 com va sorgir aquesta iniciativa solidària. «Ens vam posar en contacte amb les residències de la comarca per saber què els feia falta» a més de material sanitari. «Nosaltres hem assumit les demandes de material no sanitari que els feia falta com rotllos de paper o gots d'un sol ús». L'entitat berguedana va obrir un compte corrent pr recollir donacions dels seus vint membres i a més va posar-se en contacte amb diferents empreses per demanar-los si hi volien col·laborar. Les firmes que han col·laborat en aquesta campanya han estat Containers del Berguedà, Tractaments Ecològics, ServiObres Queralt, Sirap, Aplitelc, Indaber, Súper Pedret i Paccor Iberia. Garcia ha explicat que, a més de les donacions fetes per les empreses, han demanat ajuda al Rotary a través d'una línia d'ajudes.

El Rotary Club Berguedà va triar ajudar les residències de la comarca perquè «sabíem que hi havia molta necessitat i tenien problemes per aconseguir segons quins materials»

Aquesta campanya tindrà continuïtat, ha explicat Jordi Garcia. Ara, el Rotary sondejarà de nou les residències berguedanes per saber quins altres materials els podrien fer falta, com per exemple bates d'un sol ús, tot i que encara s'ha de concretar.