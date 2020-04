El turisme es prepara per a la reobertura amb preocupació per l'establiment de protocols de prevenció homogenis a Europa

El sector turístic es prepara per al retorn a l'activitat amb preocupació per l'establiment d'uns protocols de prevenció homogenis a Europa. En el debat 'Catalunya – Barcelona: Camí a la recuperació', organitzat per la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, la directora general del Consorci de Turisme de Barcelona, Marian Muro, ha demanat a la Comissió Europea establir unes mesures comunes per posicionar tots els països "en la mateixa línia de sortida". En la mateixa ponència, el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha assegurat que el departament està treballant per destinar un fons de cinc milions d'euros a ajuts directes per a les empreses del sector.

De cara al retorn a l'activitat, la Generalitat està treballant en l'elaboració de protocols de prevenció. En concret, ha activat sis grups de treball –per als segments d'hotels, càmpings, allotjament rural, habitatges d'ús turístic, restaurants i altres- per tal que cada grup pugui "ajustar" les mesures establertes a la seva realitat.

Un cop s'hagin establert, una companyia atorgarà un "segell de rigor". L'objectiu és establir un mecanisme "gratuït per a les empreses, àgil i ràpid" reconeixedor per la demanda. En aquesta línia, la setmana passada, el director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), David Font, va assegurar estar treballant en la creació d'un certificat que distingeixi els establiments "lliures de covid-19" per contribuir a "recuperar la confiança" del visitant.

En qualsevol cas, Bono ha assegurat estar treballant en l'elaboració de protocols per a cada segment i ha expressat la voluntat de "coordinar" les accions amb l'Institut de Qualitat Turística d'Espanya (ICTE), encarregat de fer aquesta tasca a l'Estat.

La directora general de Consorci de Turisme de Barcelona ha criticat la possible "multiplicitat" de certificats als diferents països de la Unió Europea i ha demanat a les institucions comunitàries establir un protocol de prevenció homogeni. "Si cada país amb el qual competim aplica unes mesures diferents, quins seran els protocols més efectius o preventius?", s'ha qüestionat Muro.

La directora general del Consorci de Turisme de Barcelona considera que l'establiment d'aquestes mesures comunes posarà a tots els països "a la mateixa línia de sortida" i donarà més "facilitat" als proveïdors per adaptar-se.

En paral·lel, Turisme de la Generalitat està treballant per crear una línia de finançament de cinc milions d'euros per a ajuts de les empreses del sector. Tot i això, Octavi Bono ha remarcat que l'impacte del coronavirus és un fenomen "d'afectació global" i, per tant, necessita "mesures amb una resposta major".

Per aquest motiu ha reclamat a les autoritats europees un "pla específic" per al sector i ha demanat a la Comissió Europea una "resposta adequada" tant en la dimensió com en els instruments.

En referència a l'impacte del coronavirus en el sector, ambdues entitats han coincidit en la transformació del turisme i han apostat per un model sostenible, tan mediambientalment, com cultural, social i econòmicament. Quant als preus, Bono ha vaticinat "tensions" per una "debilitat" de la demanda i la necessitat d'adequació a les noves circumstàncies, amb el consegüent augment dels costos.