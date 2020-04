Althaia i Sant Andreu arriben a les 198 víctimes mortals reconegudes per Covid

La Fundació Althaia de Manresa va informar ahir que hi havia hagut una nova víctima mortal. Això vol dir que, del total de casos acumulats de coronavirus, fins ara han mort en un dels centres que gestiona 151 persones per l'epidèmia. A l'Hospital de Sant Andreu ni ahir ni abans d'ahir no es va haver de lamentar cap víctima mortal, i n'acumula 47. Entre totes dues institucions les morts reconegudes per coronavirus sumen 198 defuncions.

El nombre d'ingressats era ahir de 93, però n'hi havia una quarantena més pendents de la realització de la prova o dels seus resultats. A més, hi havia 32 professionals sanitaris positius de Covid-19 i 4 més que esperaven el resultat de la prova. Les altes continuaven creixent i amb les 16 comptabilitzades ahir ja n'eren 859.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia 131 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. Hi va haver un nou ingrés procedent d'Althaia i un altre d'atenció primària. Es va poder donar una altra alta a domicili i ja en sumen vuit. 19 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu havien donat positiu i dos més esperaven resultat.



37 morts a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 42 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova de la Covid19. En les últimes hores hi havia hagut una nova alta a domicili i una altra defunció, en total n'hi ha hagut 37 des de l'inici de la pandèmia.

Segons la informació disponible del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya fins ara hi ha hagut 50.162 casos positius i 105.448 casos possibles d'infecció de coronavirus. Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positius de la Covid-19 o bé com a sospitós, 5.769 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 9.923 persones amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 2.852 han mort a una residència, 116 a un centre sociosanitari i 564 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o no classificats per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia 3.827 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 779.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.899 són professionals sanitaris, mentre que 5.591 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 28.934 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.366 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 21.292 són casos sospitosos.



23.822 morts a l'Estat

Les morts diàries per coronavirus a l'Estat espanyol van tornar a baixar, segons les dades facilitades ahir pel ministeri de Sanitat, amb 301 defuncions en les 24 hores anteriors, 30 menys que el dia anterior.

Segons el ministeri de Sanitat, ja hi havia 23.822 morts per la malaltia i 210.773 casos confirmats des que va començar la pandèmia.

El nombre d'altes (1.673) tornava a superar per cinquè dia consecutiu els nous confirmats per PCR (1.308), tot i que amb una diferència més ajustada que els darrers dies. Aquest dilluns hi va haver 2.144 altes mèdiques i 1.831 nous casos confirmats. Per comunitats autònomes, la més afectada en xifres totals continuava sent la de Madrid amb 59.784 casos confirmats i 8.048 morts.