Les cases de colònies reclamen ajuda per evitar la "fallida" després d'una temporada escolar perduda i un estiu "incert"

La crisi del coronavirus ha deixat les cases de colònies i albergs sense la campanya escolar, que suposa fins a un 70% de la facturació anual. Ara per ara hi ha "activitat zero" i, per tant , zero ingressos, tal com ha alertat a l'ACN el director gerent de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), Pedro de Haro, i el director comercial d'Eix Estels, que agrupa vuit cases, Jaume Ramos. De Haro exigeix "coresponsabilitat" al Govern per equilibrar el dret de les famílies que se'ls retornin les bestretes i el de les cases a subsistir, mentre que Ramos reclama ajudes econòmiques per evitar una "regressió greu". Tots dos veuen amb incertesa l'estiu i destaquen que les escoles es plantegen fer les colònies a la tardor.

La crisi del coronavirus ha enxampat les cases de colònies "a l'inici de la campanya més important" i tot i que hi ha moltes escoles i les pròpies cases que mantenen la "il·lusió", Haro veu "bastant inviable" poder mantenir cap de les colònies escolars de la temporada perquè no està tampoc clar que els alumnes puguin tornar als centres.

La realitat del sector és que les contractacions es fan a un any vista i que quan es formalitzen es fan bestretes que permeten a les cases de colònies i albergs subsistir durant la temporada baixa. Amb la situació actual, hi ha famílies que demanen que se'ls retorni la bestreta però això posa en serioses dificultats les cases.

De Haro destaca que molts centres estan optant, com ells reclamaven, per ajornar les colònies i no suspendre-les i agraeix "l'empatia" dels centres escolars. Això suposa un "baló d'oxigen" per al sector "però no acaba de solucionar els problemes a dia d'avui". A més, aquests ajornaments s'estan fent en part per a la tardor i això obliga a fer reajustaments en contractacions que ja estaven fetes per aquella època.

El director gerent de l'ACACC lamenta però que ara per ara no han rebut "cap resposta" de l'administració catalana a aquesta petició de "coresponsabilitat", tot i haver-se posat en contacte amb els departaments d'Educació, Afers Socials i Empresa. El sector ha hagut de fer ERTO i adverteix també que el fet de no haver-hi activitat a les cases de colònies afecta a tot l'entorn, ja que sovint són les cases les que mouen l'economia al seu voltant.

Un estiu d'"incertesa"



A banda de donar per perduda la campanya escolar, De Haro afirma que hi ha una "incertesa absoluta" sobre l'estiu i si es manté la situació actual podrien perdre "el 90% o la totalitat de la facturació d'un any sencer". Afegeix que per la idiosincràsia del sector, les contractacions provenen de grans grups i aquestes no es poden fer d'un dia per l'altre: "No és que demà puguem obrir i ens recuperarem". Ara per ara, però, les reserves d'estiu "es mantenen" a l'espera que es concreti què es podrà fer i què no els propers mesos.

De Haro es mostra conscient que la incertesa és part de la crisi generada pel coronavirus i que la prioritat és la salut de les persones. Reconeix però que saber què passarà amb la campanya d'estiu els ajudaria a organitzar-se i prendre les mesures que calgui. Unes mesures que afirma que per la realitat de les instal·lacions i el fet d'estar envoltades d'entorns naturals es podrien prendre "en la mesura que Salut consideri que és factible".

Eix Estels: "És un impacte brutal"



Eix Estels fa més de 25 anys que es dedica al sector del lleure. Té vuit cases de colònies en propietat però en gestiona moltes més repartides per tot el territori català. El seu director comercial, Jaume Ramos, reconeix a l'ACN que la crisi del coronavirus els ha agafat en plena "temporada alta" i que viuen amb la incertesa de si podran salvar l'estiu. De març a juliol, a les cases de colònies s'hi fa pràcticament el 90% de l'activitat de tot l'any. "És un impacte brutal", assegura.

Segons Ramos, als ingressos zero se'ls hi afegeix el fet que han invertit les pagues i senyals, que habitualment realitzen les escoles a la tardor, en millores a les instal·lacions d'una temporada que no ha començat. "És una situació complexa perquè no només no sabem quan podrem reprendre l'activitat, sinó que ens haurem de descapitalitzar per tornar les bestretes, un fet que pot posar en perill la viabilitat del projecte", lamenta. De moment, Eix Estels ja ha aplicat un ERTO a tota la plantilla i les contractacions que s'havien de fer per a la campanya d'estiu estan aturades.

Ramos explica que, en general, estan rebent el suport de les escoles, però creu que també cal el suport de l'administració. D'una banda, demana que es posi en marxa una línia d'ajudes econòmiques específiques que vagin més enllà d'ERTO i crèdits ICO per "un sector que fa temps que s'està esforçant per professionalitzar-se i que podria patir una greu regressió". D'altra banda, exigeix "un paraigües jurídic" que els permeti solucionar el tema de les pagues i senyals. "No volem que ens regalin res, però sí que s'estableixi com fer-ho, ja sigui ampliant el període de temps o reutilitzant aquests diners per a futures estades", diu.

El director comercial d'Eix Estels també creu que, tot i que des del sector es facin esforços perquè escoles i famílies "vencin la por", també caldrà que la Generalitat faci pedagogia en aquest sentit.

De moment, Eix Estels està en contacte amb la Generalitat i ja treballen per preveure com hauria de ser el retorn a l'activitat de les cases de colònies. En cas que fos a l'estiu, diu Ramos, s'està plantejant la possibilitat d'incorporar activitats de repàs per recuperar el calendari lectiu perdut i dinàmiques enfocades a treballar l'experiència que pot haver suposat estar tancats per a joves i infants. I tot, afegeix, combinat a un possible nou escenari que pot suposar haver d'aplicar protocols com ara la reducció dels aforaments i extremar les mesures d'higiene i seguretat per evitar el contagi.

Amb els dubtes de si finalment hi haurà campanya d'estiu, el que sí que és cert és que les escoles estan començant a fer peticions per fer colònies a la tardor, amb l'objectiu d'intentar recuperar la "normalitat" i "reforçar" la tornada a les aules. Segons Ramos, en general, el sector té totes les esperances enfocades en que a l'octubre puguin treballar amb normalitat. Si no fos així, alerta, el futur del sector podria estar en risc i deixar els negocis en una situació "molt complexa".

Begues: un escenari "molt complicat"



Els responsables de la casa de colònies Can Rigol de Begues, al Baix Llobregat, qualifiquen de "molt complicat" l'escenari que se'ls obre els pròxims mesos. Expliquen que entre els mesos de març i juliol tenien tancades reserves de diferents escoles per més de 5.000 nens, el que suposa més del 70% de la facturació de tot l'any, i que ara no saben què podran fer.

Anna Guasch, propietària de Can Rigol, deixa clar que si han de tornar les pagues i senyal de totes les reserves de les escoles "hauran de tancar" perquè no tindran recursos per resistir tot un any. "Hem contractat 16 persones i hem invertit molts diners en la preparació de la casa i la compra de material", apunta. De moment, afegeix, la gran majoria d'escoles han acceptat la possibilitat de passar les reserves a l'any vinent, el que els permetrà, com a mínim, "resistir".

Sobre la possibilitat de fer activitats aquest estiu, Guasch no es mostra gaire optimista perquè si s'ha de respectar la distància social "ho tindran complicat". Destaca que "els nens són nens" i que és impossible fer-los entendre que no poden jugar tots plegats com han fet sempre. Així i tot, si l'Estat i la Generalitat donen el vistiplau faran el possible per adaptar-se al nou escenari. "Més enllà de la qüestió empresarial, ens faria molta il·lusió poder organitzar colònies pels nens, que després de tants dies confinats es mereixen gaudir de la natura i el lleure", afegeix Guasch.