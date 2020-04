No hi haurà classes presencials a les escoles fins al setembre. Tanmateix, Sánchez va dir que a partir de la fase 2 els col·legis podran obrir per a activitats presencials com classes de reforç, garantir que els nens menors de sis anys puguin anar a les escoles si els pares han d'anar a treballar i per fer els exàmens de la Selectivitat.