La Cobla Ciutat de Berga enregistra el ball de l'àliga perquè soni per l'Ascensió

La Cobla Ciutat de Berga ha enregistrat el ball de l'àliga de la Patum confinat, ja que el proper diumenge 24 de maig, dia de l'Ascensió, no el podran interpretar a la plaça de Sant Pere com marca la tradició. No sonarà en directe però sí que ho farà a través d'un enregistrament que han fet gravat una trentena de músics i que faran públic a través de les xarxes socials aquell mateix dia.

A causa de la suspensió de la Patum en les seves dates habituals del Corpus per la pandèmica de la Covid-19, enguany no se celebrarà el tradicional ple de l'Ascensió, no almenys en la data prevista al calendari patumaire d'enguany, el 24 de maig. En aquesta protocol·lària sessió municipal, els regidors de la corporació berguedana voten amb tota solemnitat si es farà Patum. També es donen a conèixer els administradors de la celebració i els cap de colla signen el seu llibre que els acredita com a tals. I es desvela la incògnita de quin serà el cartell anunciador de les festes tant en la versió adulta com en la infantil.

Posteriorment, el tabaler surt a anunciar la bona nova fent repicar el tabal pels carrers de la ciutat. Abans de fer-ho, però, músics de la Cobla Ciutat de Berga interpreten en viu el ball de l'àliga, al bell mig de la plaça de Sant Pere. Com que enguany el tabaler no podrà sortir a fer el seu anunci i tampoc hi haurà ball de l'àliga en directe, els músics de la Cobla Ciutat de Berga han decidit que n'hi hagi ni que sigui un d'enregistrat i l'han gravat bo i confinats. La cobla ha decidit interpretar el ball de totes maneres, per acostar les notes de la festa a la població berguedana. Pep Moneo, president de l'entitat, ha explicat a Regió7 que «encara que no podem fer la Patum, ens queda la música, que almenys és un consol».

Una trentena de músics dirigits per Sergi Cuenca han agafat els seus instruments, baixos, clarinets, percussions, saxos i trompetes, i des de casa han unit forces per gravar el tema. La cobla ha fet un petit avançament del ball de l'àliga, que es publicarà de manera íntegra el 24 de maig, que és quan s'havia d'haver interpretat en directe a la popular plaça berguedana després del ple de l'Ascensió. «Vam fer una base amb metrònom per convergir totes les pautes a temps real, per això sortim tots amb auriculars, perquè es l'única manera que el so es pugui sincronitzar. Ha funcionat molt bé», afirma Moneo.

Tal com ha anat informat aquest diari, el govern de Berga no ha descartat que la festa màxima berguedana es pugui fer el setembre. Tanmateix, la incertesa provocada per la crisi del coronavirus fa que sigui difícil establir un calendari que inclogui els actes previs que se celebren abans dels cinc dies que pròpiament dura la festa. Entre aquests n'hi ha un de cabdal com és la celebració del ple de l'Ascensió i la sortida del tabaler i les notes del ball de l'àliga.