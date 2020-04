Detenen el presumpte assassí d'almenys tres sensesostre a la capital catalana

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la matinada el presumpte assassí en sèrie d'almenys tres sensesostre a Barcelona durant el confinament, crims que va cometre contra víctimes vulnerables sense deixar-los cap tipus de defensa i utilitzant una violència «desmesurada i gratuïta».

L'arrestat és un home de 35 anys, de nacionalitat brasilera i que vivia en una autocaravana al barri de la Plana de Sant Cugat del Vallès, de qui a Espanya únicament consta un antecedent per un delicte contra el patrimoni a Saragossa i sobre qui els Mossos no descarten que pugui tenir problemes mentals. El sospitós va ser arrestat poc després d'haver matat a cops un sensesostre al districte de l'Eixample. Malgrat que els Mossos treballaven contra rellotge per identificar i detenir el sospitós, va ser un veí qui va avisar la policia que s'estava cometent una nova agressió, després de la qual els agents van poder arrestar el suposat assassí en sèrie.