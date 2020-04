La fiscalia investiga 24 residències a Catalunya pel coronavirus, una d'elles a l'àrea de Manresa i Igualada

La fiscalia investiga un total de 24 residències de gent gran a Catalunya, una d'elles a l'àrea de Manresa i Igualada -no s'ha especificat quina- per la gestió feta pel coronavirus, segons les últimes dades facilitades pel ministeri públic amb data del 27 d'abril. Es tracta de denúncies en l'àmbit penal. Una investigació que es va obrir a l'àrea de Vilanova i la Geltrú es va acabar arxivant. El número més gran de diligències penals obertes correspon a la fiscalia provincial de Barcelona, amb deu, seguida de quatre a l'àrea de Granollers i quatre més a la de Sabadell. A més, segons ha informat el ministeri públic, a Catalunya també hi ha obertes 79 actuacions en l'àmbit civil i tuïtiu per a la protecció de les persones usuàries. D'aquestes, hi ha 26 diligències civils obertes a la fiscalia de l'àrea de Sabadell.

El total de 24 diligències penals obertes són quatre més que l'últim balanç fet per la fiscalia a la setmana passada. En aquest període, però, la fiscalia pot haver decretat l'arxivament d'algunes investigacions i haver-ne obert altres. Les 24 diligències penals obertes corresponen a la foto fixa amb dades del 27 d'abril.

Del total d'investigacions penals que hi ha ara mateix obertes a Catalunya, deu estan a càrrec de la fiscalia provincial de Barcelona, quatre de l'àrea de Granollers, 1 de l'àrea de Manresa i Igualada, quatre de l'àrea de Sabadell, dues de la de Terrassa, dues més de la de Mataró i una correspon a la fiscalia provincial de Tarragona.

D'altra banda, una diligència d'investigació penal que es obrir a la fiscalia de l'àrea de Vilanova i la Geltrú i Gavà s'ha arxivat. Segons ha informat el ministeri públic, la majoria dels arxius decretat responen al caràcter prospectiu de la denúncia interposada en relació amb els fets a les instal·lacions sanitàries o els centres residencials per a gent gran.

Pel que fa a les actuacions en l'àmbit civil i tuïtiu, s'han obert diligències per a un total de 79 casos. D'aquests, la fiscalia provincial de Barcelona ha obert una diligència on agrupa 10 centres residencials. La fiscalia de l'àrea de Granollers té sis diligències civils obertes; la de l'àrea de Vilanova i la Geltrú i Gavà, dotze; la de Mataró i Arenys de Mar, sis; la de Manresa i Igualada, dues; la de Sabadell, 26; la de Terrassa, dotze; la fiscalia provincial de Girona, una; la fiscalia provincial de Lleida una altra, i la provincial de Tarragona tres més.