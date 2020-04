Investiguen com un atac terrorista l'atropellament de policies a França

La justícia francesa investiga com un atac terrorista l'atropellament dilluns de tres policies a la ciutat de Colombes, als afores de París, per un home que va ser detingut immediatament i aqui es va trobar un document en què jurava lleialtat a Estat Islàmic (EI).

La Fiscalia Nacional Antiterrorista va explicar en un comunicat que es fa càrrec de les indagacions, que fins ara corresponien al Tribunal de Nanterre, després que l'examen psiquiàtric hagi determinat que l'atacant no tenia alterades les seves facultats mentals, com s'havia estudiat.

En conseqüència, la fiscalia va decidir obrir una investigació contra aquest home de 29 anys, que ha estat identificat per la premsa com Youssef T., pels càr-recs de temptativa d'assassinats terroristes d'agents de l'autoritat i pertinença a una organització ter-rorista. Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda quan dos policies nacionals i un de municipal estaven portant a terme un control al nucli urbà de Colombes i van ser atropellats violentament per un vehicle.