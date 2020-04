L'Anoia se situa com la comarca de Catalunya amb la pitjor relació de morts per habitants

Que el brot de la Covid-19 a l'Anoia era molt important es va veure des del primer dia, i el fet que hi hagués un dels primers focus d'Igualada al mateix hospital va generar una situació d'extrema preocupació. A mesura que es van donant a conèixer dades, però, tot va certificant la complicada situació a la comarca, encara que les dues darreres setmanes s'hagi pogut controlar més. L'Anoia és, de llarg, la comarca que té una pitjor relació entre el nombre d'habitants i morts d'aquesta àrea. A més distància, però amb xifres també molt altes, hi ha el Berguedà i el Bages, que van seguides de dues zones també amb una alta mortalitat com són el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ahir, el departament de Salut va fer públiques les dades de mortalitat per comarques, en un mapa que es va renovant durant el dia.

A la comarca de l'Anoia hi han mort, fins ahir, 431 persones, el que suposa una taxa del 35,70 per cada 10.000 habitants. Pràcticament està 13 punts per sobre que la segona comarca de Catalunya en aquest índex, el Berguedà. A l'entorn de Berga hi ha 90 persones que han perdut la vida per la Covid, però en una comarca amb molta menys població que a l'Anoia. La taxa crua del Berguedà és de 22,82. Una part important de les morts han tingut lloc en residències de gent gran.

I la tercera comarca amb l'índex més alt de mortalitat és el Bages, amb 405 difunts, un 22,64 de taxa de mortalitat. Després de l'Anoia, el Berguedà i el Bages, hi ha les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat, amb un nombre molt més elevat de decessos, però amb uns índexs que queden per sota dels 20 punts. El Moianès figura al lloc número 9 per la taxa crua de mortalitat. Altres comarques, algunes amb un disposició de molts nuclis disseminats, com ara el Solsonès, es troben a la cua de la llista de comarques amb casos de Covid-19. De la Cerdanya, en aquest primer mapa, no hi havia dades.

Pel que fa al nombre total de morts, només el Baix Llobregat (1.236 decessos), el Barcelonès (4.232) i el Vallès Occidental (1.092) superen el miler . L'Anoia i el Bages es troben en unes xifres similars, 431 morts a l'Anoia i 405 al Bages. El Maresme també és en aquest grup per xifres absolutes (424), com el Vallès Oriental (467). Al Priorat, l'Alta Ribagorça i la Ribera d'Ebre, només hi consta una defunció.

La principal novetat en la informació que ofereix el departament és el «mapa de mortalitat per comarques», que té com a font d'informació el registre RSAcovid19 del departament de Salut, incloent-hi les dades de defuncions notificades per part de les empreses de serveis funeraris, en les quals es declara el nombre de casos de mort per Covid-19, tant de casos positius com de sospitosos. I la informació es complementa amb un mapa de calor per defuncions.