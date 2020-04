Els líders independentistes presos envien una carta a l'ONU pel confinament dels reclusos

Els presos independentistes catalans han enviat una carta conjunta, «amb les preses i presos polítics de tot el món», a l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, per criticar la situació de confinament que viu la població reclusa durant la pandèmia del coronavirus.

En un comunicat aquest dimecres, l'ANC i Òmnium Cultural han informat que entre els signants hi ha també el periodista i fundador de Wikileaks, Julian Assange, així com activistes empresonats a l'Argentina, Colòmbia, Guatemala, Hondures, el Marroc i el Sàhara Occidental.

A finals de març, Bachelet va demanar als governs que prenguessin mesures urgents per protegir la salut i la seguretat dels presos com a part dels esforços per frenar la pandèmia, en especial «els avis, les persones malaltes, totes i cadascuna de les persones que estan empresonades sense prou base legal, incloent-hi presos polítics i altres detinguts per haver expressat opinions crítiques o dissidents, així com els presos menys perillosos».

«Molts estats no compleixen»



A la carta, els reclusos mostren la seva preocupació pel fet que «molts estats no estiguin complint» les recomanacions de l'ONU i han assegurat que, com Bachelet va expressar, mantenir presos en detenció durant la pandèmia comporta un alt risc per a la seva vida i la seva salut.

Segons els signants, el perill no només prové del risc de brots, sinó també per la «repressió contra les protestes que alguns presos i preses han dut a terme en diferents centres de detenció i reclusió».

A més d'Assange, la missiva la firmen activistes com Milagro Sala i Luis d'Elía de l'Argentina, i Julián Andrés Gil Reyes, José Vicente Murillo i Jorge Enrique Niño, del Congrés del Poble de Colòmbia.

També hi ha el líder del Moviment Popular del Rif, Nasser Zefzafi; l'activista Mahfoud Bamba Lefka; el periodista del Sàhara Occidental, Bachir Mahdi Khader; el defensor indígena maia Q'eqchi, de Guatemala, Bernardo Caal XOL, i els representants dels Defensors de l'Aigua, el Medi Ambient i el Territori de Guapinol, a Hondures, Jeremías Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Ewers Alexander Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Arnold Alemán Soriano i Orbin Hernández Hernández.

Cuixart i Sànchez



El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha acusat l'Estat de no complir les directrius de l'ONU sobre el confinament dels presos fora de les presons: «Els poders de l'Estat decideixen aïllar-se dels valors de l'ONU, posen en risc la salut de les persones i s'emporten els drets de tots els reclusos».

«En plena emergència, lluitem pels drets humans des de totes les presons, altaveus per denunciar els estats que empresonen la mobilització, desobeint les Nacions Unides», ha remarcat.

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, ha afirmat que el fet que els presos de l'1-O segueixin a la presó és «un exemple de menyspreu als drets humans i als organismes internacionals que vetllen pel seu compliment».

També ha acusat les institucions espanyoles de «consolidar la tendència a ignorar les recomanacions dels organismes internacionals que no són del seu gust» i s'ha preguntat amb quina autoritat exigeix Espanya a altres països que compleixin els tractats internacionals de drets humans.